HaberTürk yazarı Sarıkaya: Muhalefette de Cumhur İttifakı'nda da benzer süreç yaşanıyor; iç çelişkileri belirginleşiyor

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya,"Siyasete yakın zamana kadar var olan söylem ittifakı, seçim yaklaştıkça yatak bozmaya yüz tutmuş rulmana döndü. Hem çok ses çıkarıyor, hem de titreme yapıyor. Bu da ister istemez partilerin sosyolojik tabanlarında sürekli bir zıplama hali yaratıyor. Bunu ister acaba kaygısı ile seçmen tabanının endişesine bağlayın, isterseniz “ne oluyor” diye sürekli sağa sola bakmaktan bitap düşmesine... Bu tek başına muhalefette de yok; Cumhur İttifakı açısından da benzer süreç yaşanıyor. Her iki tarafta da hem iç çelişkileri belirginleştiriyor; hem de müstakbel rakip adaylar açısından tepkimeyi yükseltiyor…" düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, Millet İttifakı'ndaki Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına değinerek, "Tek ortak adayla seçime gideceklerine yönelik açıklamalarla stratejik konularda uyumsuz olmadıklarını sergilemeye çalışsalar da beklemedikleri yerden farklı açıklamaları da durdurabilmiş değiller" yorumunu yaptı.

Sarıkaya, Cumhur İttifakı'na işaret ederek, "Bir yanda güvenlikçi önlemler ve buna ittifak ortağının verdiği destek, diğer yanda ise seçmen baskısıyla gelen demokrasi talepleri arasında sıkışmış Cumhur İttifakı milletvekilleri var. Hatta parti yöneticilerinin de OHAL uygulamalarının bazılarının 3 yıl daha devam etmesine olumsuz baktığı gerçeği de ortada. Bütün bunlar varken, ittifak partilerinin ötekine yönelik hassasiyeti, kendisine özgün politika yapmalarının bir süredir önüne geçiyor; söylem kısıtlamasına itiyor. Hatta parti yönetimlerini söylem geliştiremez içe büzük halde bırakıyor. Bu da siyasetin ahengini bozuyor… Belki de son dönem çıkışların gerisinde de bu durumdan bunalmışlık hali yatıyor…" görüşünü savundu.

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