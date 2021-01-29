HaberTürk yazarı Sarıkaya: Muhalefet "vizyon belgesi"nde uzlaştı

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, muhalefetin vizyon belgesinde uzlaştığını belirterek, "Parlamenter sistem konusunda görüş birliğine varan partiler bir araya gelip, genel çerçevenin çizildiği bir vizyon belgesi yayınlayacaklarmış." görüşünü savundu.

Sarıkaya, "Muhalefet başına güçlendirilmiş, revize edilmiş, rasyonelleştirilmiş gibi farklı tanımlamalar koyuyor olsa da 'parlamenter sistem' konusunda söylem ittifakını sağlamış görünüyor… Burada soru çerçeveden çok içerik konusunda uzlaşının sağlanıp sağlanamadığında ortaya çıkıyor. Yani Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, partiler üstü kimliğini koruyacak, ama örneğin Başbakan ile yetki paylaşımı olacak mı? CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu parti binasında ziyaret eden DEVA Genel Başkanı Ali Babacan ile ele alınanların konuların başında da bu mesele varmış. Görüşme sonrası CHP Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile sohbet ederken, rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem konusunda uzlaşının olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

Sarıkaya, "Erkek’in koordinasyonunda uzun süredir aralarında İstanbul Politik Araştırmalar Merkezinden Prof. Dr. Şule Boyunsuz ve Demirhan Burak Çelik ile partinin hukukçu milletvekillerinden oluşan bir heyet çalışıyordu. Erkek’e daha önce Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun hazırlayıp partilere sunduğu metin ile İYİ Parti’nin son olarak milletvekilleriyle masaya yatırdığı Anayasa metni hakkındaki görüşünü sordum. Bu metinler üzerinde de çalıştıklarını ama kendi metinlerini oluşturduklarını belirtti. Babacan’ın dün vurguladığı gibi 'bir vizyon belgesi buluşacaklarını' bildirdi. Anlattığına göre dünkü görüşmede de bu konuda bir uzlaşıya varılmış, parlamenter sistem konusunda görüş birliğine varan partiler biraraya gelip, genel çerçevenin çizildiği bir vizyon belgesi yayınlayacaklarmış." değerlendirmesinde bulundu.