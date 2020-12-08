HaberTürk yazarı Sarıkaya: Meclis’te aritmetik dağılım değişecek, bağımsız milletvekillerinden başlamak üzere bazı partilere katılımlar gerçekleşecek

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, “Meclis’te aritmetik dağılım değişecek, bağımsız milletvekillerinden başlamak üzere bazı partilere katılımlar gerçekleşecek” görüşünü savundu.

Sarıkaya, “Meclis Genel Kurulu’ndaki aritmetik dağılım değişecek. Bağımsız milletvekillerinden başlamak üzere bazı partilere katılımlar gerçekleşecek. Örneğin, MHP’den ihraç edilip bağımsız kalan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yeni yılda Demokrat Parti’ye geçerse kimse şaşmasın." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Zaten Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da Habertürk'te Cumartesi günkü yayınımızda "Bağımsızlardan partinize katılım olur mu?" diye sorduğumda "olabilir" yanıtını verdi. Veya başka bağımsız milletvekilleri de yeni kurulan partilere katılırsa da sürpriz olmasın. Bunun yanında bir de kurulacak olanlar var ki onların da dirsek temasının devam ettiği milletvekillerini TBMM kulislerinde iki tur attığınızda baş başa vermiş konuşurken görme olanağı vardı." ifadesini kullandı.

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