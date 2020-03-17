HaberTürk yazarı Sarıkaya: Koronavirüs için “sürü bağışıklığı” beklenmeyecek, herkes için test yoluna gidilecek

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye'de 47 vakanın görüldüğü yeni tip Koronavirüs için 'sürü bağışıklığı'nın beklenmeyeceği ve vaka şüphesi olmadan test uygulama yoluna gidileceğini öne sürdü.

Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dahil olmak üzere birçok isimle Koronavirüs'e ilişkin görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Sarıkaya bugünkü yazısında, "Sohbetlerimden anladığım o ki Türkiye de öksürük, ateş gibi vaka emareleri olmaksızın herkese test uygulayan ülkeler kategorisine geçecek. Buna ilişkin gerekli önlemler de alındı. Sağlık Bakanı Koca da dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası kararı açıkladı ve laboratuvar sayısını hafta sonuna kadar 16’ya çıkarılacağını, bütün büyükşehirlerde en kısa sürede yenilerinin kurulacağını bildirdi. Ateş veya öksürük gibi vaka şüphesi ortaya çıkmadan dağıtılan test kitleri ile daha çok kişinin kontrol edileceğini açıkladı." ifadesini kullandı.

Sarıkaya, "Bunlar oldukça önemli adım. Daha önce bu sütunda da yazdım, Japonya, Singapur, Malezya, Hong Kong bu şimdi alınan kararı daha önce uygulayarak vaka sayısını en aza indirdi, yayılmayı engelledi. Yani İtalya gibi aymazlığın paniğini yaşayıp dün itibarıyla 2200’ü aşan ölümle karşılaşmadan sorunu ilk adımda yakalayıp çözme yoluna gitti. Bu ülkelerdeki ölüm vakaları da bu nedenle oldukça düşük kaldı. Almanya da başlangıçta teste yönelmedi, ama ne zamanki yayıldı anında o da tedavi odaklı herkese test uygulayarak İtalya’dan daha az ölümle sorunun üzerine gitti." düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın