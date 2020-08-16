HaberTürk yazarı Sarıkaya: Kılıçdaroğlu İnce için, "Bu kadar insafsızlık olmaz, ne istediyse de verildi" demiş

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Memleket Hareketi" başlatan ve genel başkanlığı yönelik iddialarda bulunan eski CHP Yalova Milletvekili ve partinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik "Bu kadar insafsızlık olmaz, ne istediyse de verildi" dediğini aktardı.

Sarıkaya, "Kılıçdaroğlu ile o gün telefon görüşmesi yapanların aktardığına göre sesi oldukça kırgın geliyormuş.İçlerinden birine İnce’nin konuşmasına atıf yaparak, 'Çok haksızlık yaptı' diye söze girmiş… Özellikle kendi posterlerinin seçim sürecinde İnce’den daha fazla yer aldığına yönelik iddiasına hayıflanmış. Parti yönetiminin seçilmemesi için gayret gösterdiğine, ekonomik destek vermediğine ilişkin sözlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirmiş." görüşünü savundu.

Sarıkaya, "'Bu kadar insafsızlık olmaz' deyip eklemiş: 'Bir gün olsun benim posterlerimi asın demedim. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi birlikte yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin tüm masraflarını partiden harcadık. Toplanan bağışları da kendisi yönetti, hiç karışmadık. Bir gün olsun ‘bütçe eksildi, biraz daha gönderilsin’ talebi gelmedi. Ne istediyse de verildi." ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu ile telefon konuşması yapanlardan bir diğeri de dedi ki:

'Kemal Bey nezdinde, bugüne kadar partiden ayrılan diğerlerinden daha büyük kırgınlığa yol açmış. İnsafsızlık yaptığı boyutunda meseleye bakıyor. Emine Ülker Tarhan 2014’te parti kurmak için istifa ettiğinde de kırgınlık yaratmıştı; ama bu hepsinden çok farklı. Çünkü iftira attığına inanılıyor. ‘Genel Başkan Yardımcımız Adıgüzel gitti, üç saat kapısında bekletti, görüşmedi. İstanbul’da miting yapma' dedim, dinlemedi yaptı, sonra çıkıp ‘hataydı’ dedi. Şimdi de bunları söylüyor…”

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