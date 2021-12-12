HaberTürk yazarı Sarıkaya: Kaygılı olanların ağırlıklı bölümü AK Parti’ye gönül vermiş kesimler

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Paramı kazanırım, işime bakarım anlayışından, kazanabilecek miyim, devam edebilecek miyim kaygısına geçilmiş. Benzer kaygıya geçmişte de tanıklık etmiştim. Dikkatimi çeken ise bu kaygının var olduğu kesimlerin ağırlıklı bölümünün AK Parti’ye gönül vermiş kesimler olması." değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Ekonominin merkezinden, siyasetin merkezine bakınca ne görünüyor? Veya onlar Ankara’ya nasıl bakıyor? Hep iki kentten meseleye bakış açısı farklı olurdu; son kertede Ankara haklı çıkardı. Buna da daha çok kerteriz alınan noktalar neden olurdu. Dikkat ettim bu kez bakışta bir ayrışma yok, meseleye bakış için odaklanılan konular, başlıklar ve meseleye yaklaşımlar aynılaşmış. Paramı kazanırım, işime bakarım anlayışından, kazanabilecek miyim, devam edebilecek miyim kaygısına geçilmiş.Benzer kaygıya geçmişte de tanıklık etmiştim. Dikkatimi çeken ise bu kaygının var olduğu kesimlerin ağırlıklı bölümünün AK Parti’ye gönül vermiş kesimler olması. Zaten eleştirilerinin temelini de bu nokta oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Toplumsal kaygıların giderilmesi için hükümetten ve AK Parti’den bir adımın gelmemesine dikkat çekiliyor.

En dikkatimi çeken eleştiriyi de sıkı bir AK Partiliden duydum:

“Madem siyaset kabinenin işine karışmayacaktı… Kurullar niye oluşturuldu? Onlar ne iş yapıyor? Ekonomi Politikaları Kurulundan bir tek kişinin açıklamasını, bir rahatlama sağlayacak cümlesini duymadık…”