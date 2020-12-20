HaberTürk yazarı Sarıkaya: Çin'den ilk gönderimde belirtildiği gibi 10 milyon değil 3 milyon doz aşı gelecek

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Çin'den gelen Koronavirüs (Covid-19) aşısının belirtildiği gibi ilk gönderimde 10 milyon değil, 3 milyon dozla sınırlı kalacağını yazdı.

Sarıkaya, "Şimdi gelelim asıl meseleye… Önceki yazımda aşının Cuma günü Türkiye’de olacağını belirtmiştim. Buna karşın gelmedi…Ben de ilk bilgiyi aktaranlara tek tek ulaşıp nedenini sordum.Sorunun Türkiye ve Çin kesiminden kaynaklanan nedenleri…Türkiye’deki nedenin 3 ayağı görülüyor; ilki ruhsatlanma ile ilgili sorun…Çünkü Helsinki Deklarasyonu gereği aşının henüz ruhsatı yok; bu durumda alımın da buna uygun hale getirilmesi gerekiyordu; son yönetmelik değişikliğiyle bu sorun da aşıldı.İkincisi Dışişleri ve Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren durum… Sanayi ve Sağlık bakanlıklarında konuyla ilgilenenler meseleyi biliyor; sorun aşılmış görünüyor." ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

"Çin ile ilgili bölüm ise Türkiye’nin yeni bazı ek taleplerini olması. Sağlık Bakanlığı’nın doğrudan Çin firması ile görüştüğü, arada herhangi bir başka kamu görevlisinin yer almadığı ek talep Çin’de yeni durum yarattığı için beklemeye neden olmuş. Ayrıca Türkiye’ye gönderilecek aşı miktarı da Çin’de, 'Biz aşıyı yeterince bulmaz iken 50 milyon doz Türkiye’ye nasıl gönderiliyor?' eleştirilerini getirmiş. Kamu gücü de bunun için bir araştırma başlatmış, onun sonucu beklenmiş.

Belirtildiğine göre bütün bunlardan dolayı aşının ilk gelecek miktarı daha önce açıklandığı gibi ilk gönderimde 10 milyon, sonrasında 10 milyon olmak üzere 20 milyon gelmeyecek. İlk gönderim 3 milyon dozla sınırlı kalacak. Dediler ki, 'İlk aşaması böyle ama devamındaki gönderimlerle aradaki miktar kapatılacak...'Asıl soruya, Cuma gelecek denilmesine karşın gelmeyen aşı ne zaman Türkiye’de olur? Yanıt bu kez daha kesin verildi: 'En geç 24 Aralık Perşembe günü…'Bu durumda 14 gün de içerde incelemesi süreceğine göre aşının vatandaşa yapılmaya başlaması Ocak’ın ilk haftasını alır. Tabii bu sürede başka sorunlar da olmazsa…"