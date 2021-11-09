HaberTürk yazarı Sarıkaya: CHP’nin milliyetçi söylemleri sürdürmesinin gerisinde yatan neden...

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'nin "milliyetçi söylemine" işaret ederek, "Anlaşılan o ki CHP’nin bu konudaki söylemi Yozgat’taki konuşmanın ötesinde, bir süre daha devam edecek. Yozgat konuşmasının ötesinde dememin de bir gerekçesi var; o konuşmanın temelinde İYİ Parti’ye yönelik tepkileri yatıştırmak varmış. Yani, CHP’nin Tezkereye 'hayır' oyu vermesi sonrası İYİ Parti tabanını teskin etmeye yönelik adım varmış…

Ancak CHP’nin milliyetçi söylemleri sürdürmesinin gerisinde yatan neden ise bunun ötesinde bir durum. Son dönem yapılan kamuoyu anketlerinin hemen hepsinde milliyetçi oylarda CHP’ye yönelik bir yükselmenin olmasıymış…

Dolayısıyla CHP, kendisine gelen bu oyların kalıcı olmasına yönelik adımlar atmayı planlıyor… Bunu yaparken İYİ Parti ile arasındaki yakınlığı da güçlü tutmayı hedefliyor" düşüncesini dile getirdi.

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