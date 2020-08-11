HaberTürk yazarı Sarıkaya: CHP lideri Kılıçdaroğlu parti hukukuna aykırı hareket etmediği sürece İnce'yi muhatap alma niyetinde değil

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, eski CHP Yalova Milletvekili ve geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin, " Bir süre daha CHP’nin önemli konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor. Görüşenlerin aktardığına göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu parti hukukuna aykırı hareket etmediği sürece muhatap alma niyetinde değil…" düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Bu görüşü İnce ile temasa geçmesi, partiden kopuşunun önüne geçilmesi talebini iletmek için giden eski Genel Başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’a da hissettirmiş. 'Ben git demedim, kendisi ayrılacağım diye çıktı' noktasında kalmış. Bu aşamada İnce’nin, 'Partide Atatürk düşmanları var, partiyi bir çete yönetiyor' yönündeki söylemleri de gündeme gelmiş, 'Eğer bir iddiada bulunuyorsa bunları ispatla da yükümlüdür' görüşü dile getirilmiş. Bunun süreklilik arz etmesi durumunda da partinin hukukunu kimseye çiğnetmeyeceğinin altını çizmiş." ifadesini kullandı.

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