HaberTürk yazarı Sarıkaya: CHP, "İttifak kabul ederse Kılıçdaroğlu aday olur, etmezse kimde uzlaşılırsa mesele etmeyiz" bakışında

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İttifak kabul ederse adaylık konusunda bundan onur duyarım…" açıklamasıyla ilgili olarak, 'CHP'nin politika yapıcıları' ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

CHP’deki havanın “Eğer ittifak ortaklarının liderleri kabul ederse olur, etmezlerse de kimin üzerinde uzlaşılırsa mesele etmez yola devam ederiz” yaklaşımında olduğunu söyleyen Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun adaylık söylemlerine ilişkin CHP'den şunları aktardı:

1- CHP tabanını umutlandırıyor ve daha uzlaşmacı ve cevval çalışmaya zorluyor, onları konsolide ediyor.

2- “Herkes yerinde dursun ben olacağım” mesajı ile potansiyel aday çıkışını veya birilerinin bunu alevlendirmesinin önüne geçiyor. Bunu yaparak parti içindeki yarıştan kaynaklanabilecek gerilimi bitiriyor.

3- Daha önce her bir parti kendi adayını çıkarabilir söyleminin ittifak içindeki dengeleri sarstığı endişesi oluştu. Bunun yerine, “adayın kim olacağına ortaklar karar verecek” diyerek “birlikte karar alınacağını” açıklıyor. Son dönem İYİ Parti tabanından gelen dışlanmışlık kaygısını ortadan kaldırıyor. İttifak ortağı partilerin yönetim kadrolarının da elini rahatlatıyor.

4- Cumhur İttifakı içinden gelen “Haydi cesaretin varsa aday ol” yaklaşımlarının önünü kesiyor; set çekiyor. Korkaklıkla suçlanmanın önüne geçiyor. Daha ilerisi “Getirin sandığı seçime varız” diyerek rest çekiyor, meydan okuyor. Düelloya davet ediyor.

5- “Meral Akşener’e de Başbakanlık yakışır” diyerek İYİ Parti tabanına da olumlu, dostane mesaj veriyor. Oradaki muhtemel rahatsızlığın önüne geçiyor.

6- Kamuoyuna, 'Seçime 1,5 yıl var ama biz anlaştık' mesajını veriyor; ittifakın birlikteliğinin güçlü olduğunu gösteriyor.

7- Taktik değil, stratejik bir siyasal iletişim çalışması yapılıyor. Bir zamanlar rastlanan şuursuz iletişimin önüne geçiyor.

8- SP lideri Karamollaoğlu da Kılıçdaroğlu’na eş zamanlı destek vererek sosyolojik taban rahatlamasına katkı sağlıyor. Bu da bir uzlaşı içinde söylem ittifakını geliştirdiklerini gösteriyor…

9- Bunları yaparken, bir yandan İttifak ortaklarının hukukçu kurmayları ile parlamenter sistemin yapılanmasını oluştururken, bugün de 4 partinin ekonomi kurmayları ile bir araya gelerek topluma da “çözüm yollarını da birlikte geliştiriyoruz, tek başımıza karar almıyoruz” mesajını veriyor.