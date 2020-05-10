HaberTürk yazarı Sarıkaya: Bodrum’a gidenler tatilci değil tamirciymiş

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Bodrum’a girişte oluşan 4 kilometrelik araç kuyruğundakilerin tatilcilerden değil tamircilerden oluştuğunu yazdı.

Sarıkaya, “Girişte 4 km araç kuyruğundan söz edince garipsemiştim… Bu kadar insanın Bodrum’a gitmesi için en azından yaşadıkları büyükşehirlerin kaymakamlıklarından izin kağıdı alması gerekiyordu. Alabilenler bir şekilde farklı gerekçelerle bunu yapmış olabilirlerdi ancak 4 km araç kuyruğu oluşturacak kadar izin belgesinin verilmiş olmasını da garipsemiştim.İlk aklıma gelen de 'Acaba sahte izin belgesi basıldı da onu satın alan tatil merkezine mi koştu?' diye düşünmedim de değil. Ancak bunun olması da olanaksızdı, çünkü yeni düzende kağıt belge verilmekten vazgeçilip, elektronik ortamda kişilerin TC kimlik numarasına izin çıkarılıyor, yolda çeviren emniyet güçleri de numaradan sorgulama yapıyordu. Sonunda, eskiden tanıdığım, dostum Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı aradım. 'Bir hafta önce böyle bir beklentiniz yoktu' diyerek yakın geçmişteki sohbetimizi anımsattım. Sözünün gerisinde durdu, 'Beklentimiz aynı oranda sürüyor, gelenler yazlıkçı, tatilci değil' dedi." ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

Araç trafiğini gösterince, gelenlerin kim olduğunu kolay elde edilmesi zor, Harp Akademisi öğretisinden gelen sakin kararlı ses tonuyla açıkladı:

“Gelenler tamirci…”

Şaşkınlığımı sesime yansıtınca devamını da aynı tonda sürdürdü:

“Turistik tesislerin, hatta yazlık evlerin bakımı bizde genelde bu mevsimde olur. Hatta kentler arası giriş çıkış yasağı nedeniyle gelemiyorlardı. Yasak kalkınca, daha çok Yatağan, Milas gibi sahil bölgesine uzak yerlerde yaşam sürdüren, usta, kalfa, işçi gibi tamir yapanlar gelmeye başladı...”

Bu konuda plaka çalışması yaptırmış.

Görülmüş ki gelenlerin ağırlıklı bölümünün otomobili Muğla veya İzmir plakalı.

Kent dışına çıkışın serbest kalmasıyla birlikte, yaza hazırlık için hepsi Bodrum’a gelmiş, bir kısmı da akşam evine geri dönmüş.

Başkan Aras, “Arasında hiç yazlıkçı olmadığı sanılmasın, var ama o denli abartılacak boyutu taşımıyor, sayılacak miktarda” dedi.

Şehir içi trafiğinde de hafif artışın olduğunu vurguladı ancak sakinliğin devam ettiğini de kayda geçirdi.

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