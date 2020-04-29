HaberTürk yazarı Sarıkaya: Bilim Kurulu sözcülük sistemine geçilmeli

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de önerdiği gibi Bilim Kurulu sözcülük sistemine geçilmeli. Bu Sağlık Bakanı Koca için de rahatlama sağlar, son yıllarda rastlanmayan ölçüde toplumun geniş kesiminde kabul görmüş uzlaşmacı kimliğini tartışma dışında bırakır." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Bilim insanları aşısını veya ilacını üretip 'Nerede kalmıştık' diye eski sürece geçişi sağlamadığı sürece yaşam döngümüz değişecek. Düğün, dernek, stadyumda omuz omuza verip, maratonda tepinerek avazı çıktığınca bağırma dönemini uzun süre yaşamayacağız. Ya da başları birbirine dayayıp şarkıların söylendiği meyhane günlerini uzun süre geride bırakacağız. Kabinlerde elbise denediğimiz, 'Yakışmış mı?' diye birini çıkarıp, diğerini giydiğimiz, beden ile ayna arasında mücadele verdiğimiz dönemleri çok özleyeceğiz. Umudum ve dileğim bir an önce ilacının icat edilmesinde ama bulunana kadar da evde kal sağlıkla kal demekten başka çarem yok" ifadesini kullandı.

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