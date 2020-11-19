HaberTürk yazarı Sarıkaya: Bilim Kurulu’nda katılan üyelerin neredeyse tamamı daha sert tedbirler önermiş

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Bilim Kurulu’nda katılan üyelerin neredeyse tamamı daha sert tedbirler önermiş" diye yazdı.

Sarıkaya yazısında, "Koronavirüs salgınına karşı ilk önlemler alınırken, devamının gelmesinin an meselesi olduğunu karar alıcılar da söylüyor.Altını çizdikleri süre de gelecek 10 güne ilişkin: 'Eğer 10 gün içinde vaka sayısında bir düşüşle karşılaşmaz isek daha fazlası gelir. Adliyeler ve bazı kamu kurumları dahil edilmedi, onlarda da kapanma devreye sokulur…' Bu sözün sahibi de salgın ortaya çıktığı günden bu yana nerelerde kapanma, nerelerde açılmanın olacağı konusunda tavsiyelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi, Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın… Bilim Kurulu’nda katılan üyelerin neredeyse tamamı daha sert tedbirler önermiş, içeriğine girmedi ama ağırlıklı bölümünün çıktığını bildirdi." ifadesini kullandı.

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