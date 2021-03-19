HaberTürk yazarı Sarıkaya: Bahçeli, muhalefetle bağı kopardı,  2023’ü de net bir düğümle bağladı

MHP kurultayını yorumlayan HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, “Bahçeli, muhalefetle bağı kopardı, 2023’ü de net bir düğümle bağladı" görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, "Kısa süre önce 'Eve dön' çağrısı yaptığı İyi Parti ile geçmişte olduğu gibi kapıları tamamen kapattı. Bunu yaparken Cumhur İttifakı ortağı Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Tayyip Erdoğan ile de bağı güçlendirdi; daha önce ilan ettiği gibi Cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan olduğunu bir de kurultay önünde tekrarladı. MHP lideri Bahçeli bu açıdan partisinin konumunu netleştirdi; muhalefet ile bağı kopardı, hatta daha sert bir zemine taşıdı. Bunu yaparken 2023’ü de net bir düğümle bağladı." değerlendirmesini yaptı.