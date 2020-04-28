HaberTürk yazarı Sarıkaya: AVM’lerin  bayramdan önce açılması zor 

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kamuda, yani bakanlıklarda AVM’lerin açılmasına yönelik kurumsal bir hazırlık yok. AVM’lerin bayramdan önce açılması zor" düşüncesini öne sürdü.

Sarıkaya, "AVM içindeki kafeler ve yeme içme bölümleri İçişleri Bakanlığı kararı ile kapatıldığından, sosyal buluşma alanı olan bu bölümler açılmayacağı için kalabalığın da fazla olmayacağı kanaati hâkim. Eğer 'sosyal uyumun' sağlandığı görülürse adım adım diğerlerinin de açılması taraftarı. Zamanlama konusunda önerdikleri anneler gününe denk gelen 11 Mayıs...- Olabilir mi derseniz, Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığım sohbetten çıkardığım sonuç şu ki bayramdan önce zor. Çünkü salgın kontrol altına tam alınmışken, Japonya ve Çin’de yaşandığı gibi ikinci bir zıplamaya kimsenin tahammülü yok." görüşünü savundu.

Sarıkaya, "Bakanlar Kurulu da dünkü toplantısında bundan sonraki sürecin nasıl çalışacağına ilişkin tarihleme konusunu da ele aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın üçer aylık dönemler halinde 4 aşamalı olarak hazırlığını yaptığı normalleşme takvimi beklenecek. Dolayısıyla bugünden yarına her şey eskisi gibi olacak beklentisine kapılan yanılır." ifadesini kullandı.

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