HaberTürk yazarı Sarıkaya: Aşı ve PCR testi zorunluluğundan yabancılar neden ayrı tutuluyor?

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, seyahati sırasında kendisinden HES ve aşı kartı istenirken yabancılardan bir belge talep edilmediğine şahit olduğunu yazdı. Sarıkaya, "Aşı ve PCR testi zorunluluğundan yabancılar neden ayrı tutuluyor?" diye sordu.

Sarıkaya yazısında, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için gösterilen bu hassasiyet, yabancılar için neden gösterilmiyor? Prof. Dr. Akın çok kısa yanıt verdi: “Biz tavsiye kararımızı yerli veya yabancı diye değil, insanlar için aldık… O uçağa binen herkesi kapsıyor…” Bu kadar açık… Nitekim sonrasında bu tavsiye Sağlık Bakanlığı tarafından karar haline getirildi, İçişleri Bakanlığı da genel duyuru ile valiliklere ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletti… Bütün bunlar ortada iken yabancılar için de yeniden bir karar mı alınması gerekiyor? Neden yabancılar ayrı tutuluyor? Delta ve Delta Plus varyantı gibi, çok öldürücü bir varyantın ortada dolaştığı bir ortamda aynı kabini paylaşan yabancı kişilerin de bunu yayabileceği neden görmezden geliniyor." ifadesini kullandı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Beni endişelendiren, bir kesimin tedbirlere sıkı sıkıya uyması, bir kesimin ise sanki kendi sorumluluğu yokmuş gibi tutum sergilemesi…

İki yaşından büyük çocuk için maske takma zorunluluğu getiren ve olmadığı halde ceza yazan, PCR testi yoksa okula, kamu kurumlarına AVM’lere girmesine engel koyan sistem, yabancılar için neden uygulamak istemez.

Mesele turizm geliriyse, salgının yarattığı zararın, turizmden gelenin çok üzerinde olduğu aşikar…

Başka ülkelere giderken, o ülkelerin koyduğu PCR ve aşı kartı zorunluluğunu onların adına vatandaşından harfiyen isteyen sistem, yabancılardan neden istemez.

Üstelik Bilim Kurulu kararı da herkesi kapsayan şekilde çıktığı halde?"