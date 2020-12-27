HaberTürk yazarı Sarıkaya: Aşı süreci iyi yönetildi

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye'nin aşı sürecini iyi yönettiğini savundu.

Sarıkaya yazısında, "Aşı ile ilgili olarak maliyet, edinebilme ve getirebilme gibi işin çok daha ağır kısımlarının gözden geliniyor olması. Şurası açık ki Sağlık Bakanlığı ve aşı ile ilgili oluşturulan tüm kurullar önemli bir işe imza attı. Bu süreçte aşı ile ilgili ara değerlendirme de alındı, yani getirilen aşının etkisi ve güvenliği ile ilgili bir sorun olmadığı da bizzat Türk bilim insanları tarafından kanıtlandıktan sonra ithalat gerçekleştirildi. Birçok konuda eleştiri getirilebilir. Ancak aşı konusunda yürüttüğü süreç başta bazı aksaklıklarla karşılaşılmasından kaynaklı sorunlar olsa da doğru bir yöntemle aşıldı." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerin hem Faz-3 çalışmalarının başlaması, hem ilgili üreticilerle bağlantıların yapılması açısından önemli bir işe imza attı.Bunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gösterdiği emeği de görmek gerekir; ciddi uğraş verdi...Dünyanın birçok ülkesi aşı bulmak için çabalarken unutulmamalı ki Türkiye yarın itibarıyla elinde ciddi miktarda aşı bulunduran ülke konumuna gelecek.Ardından da kendi ürettiği aşının üretimine geçecek ki bu konuda da önemli bir aşama kaydedildiği biliniyor. Umarım fayda sağlar ve yaz ayları ile birlikte nefes alırız..." ifadesini kullandı.