HaberTürk yazarı Sarıkaya: AK Parti, Sedat Peker’in videoları sonrası yaşanan gelişmelerden rahatsız, milletvekilleri gidişe müdahale edilmesini istemiş

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP'nin organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarıyla başlayan gelişmelerden rahatsız olduğunu söyleyerek, "Buna bir de bakanların ardı sıra gelen açıklamaları eklendiği için gerilimden çıkmanın yolunu arıyor. AK Parti kulisinden yansıdığına göre milletvekilleri parti yönetimiyle bir araya gelip gidişe müdahale edilmesini istemiş" dedi.

Sarıkaya, "Aktardıklarına göre, parti yönetimi bir süreliğine bakanların ekranda görülmemesini, üstü örtülü de olsa birbirleriyle söz düellosuna girmemeleri istenmiş. Bu arada muhalefetin eline koz vermemek için hakkında iddiada bulunulan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM Başkanlığına başvuruda bulunması önerilmiş. İddialar karşısında savcıların hemen devreye girmemesi de eleştirilmiş. Savcılık da dün gazeteci Kutlu Adalı suikastına ilişkin KKTC’den belge istedi. Dolayısıyla AK Parti ortamı gerginlikten uzaklaştırıp biraz suhulete ulaştırmanın peşinde. Bundan olsa gerek böyle bir dönemde gerilim yaratacak kanunlardan uzak duruyor…" düşüncesini dile getirdi.

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