HaberTürk yazarı Sarıkaya: AK Parti cenahında iyilikte var olanların yokluğu hâkim

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, ekonomideki gidişata ilişkin olarak, "Ankara’da siyasi kadroların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Nebati’nin tek başına çözmesini beklediği gibi bir durum var. AK Parti genel başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş’un açıklamaları da olmasa, bu konuda piyasaları rahatlatacak bir mesajın verildiğini söylemek olası değil... Ankara’da AK Parti cenahında iyilikte var olanların yokluğu hâkim… 'Reis şapkadan yine tavşan çıkarır' anlayışı içinde sütre gerisine atmış bekliyor" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Bu ruh hali içinde TBMM’de bütçe tam bir otomatiğe bağlanmış halde gidiyor; zaten o da bu hafta sonu da bitiyor. Gelecek hafta doktorların maaş artışına ilişkin teklifin içinden çıkarıldığı kanun ele alınır, onun ardından stokçulukla ilgili düzenleme de hızla Genel Kurul’dan geçer.

Gelecek hafta sonu itibarıyla muhtemelen TBMM her yıl olduğu gibi ara tatile girer; çünkü bütün milletvekilleri hazırlıklarını buna göre yapıyor. Bu da Ankara’dan dolayısıyla da siyasetten uzaklaşmaları için önemli bir fırsat olur."

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