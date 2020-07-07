HaberTürk yazarı Sarıkaya: Abdullah Gül'ün açıklamalarında Kılıçdaroğlu ve Akşener'le aynı noktalara vurgu yapması dikkat çekici; söylem stratejisi içinde hareket edilmiş

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Meral Akşener'le aynı noktalara vurgu yapması ve aynı düzlemde ilerlemesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, "Anlaşılan o ki bir söylem stratejisi içinde hareket edilmiş." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun 'kitleleri etkileyen çok daha dinamik söylem içinde, merhum Erbakan gibi uzun ömrü olan mücadeleyi tercih ettiği' belirtilerek, ittifak ortaklığı konusunda bağlayıcı söz söylemekten kaçınıyorlar. Ancak son dönem 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açıklamalarının Kılıçdaroğlu ve Akşener ile aynı noktalara vurgu yapması, aynı düzlemde ilerlemesine dikkat çekiliyor.Anlaşılan o ki bir söylem stratejisi içinde hareket edilmiş. Özellikle CHP’deki bazı kesimlerin AK Parti’ye sinyal olarak okuduğu Akşener’in, 'Millet Masası etrafında buluşalım…' çağrısı, Kılıçdaroğlu ile mutabakat içinde gerçekleşmiş. Beklenen fayda CHP’nin liberal sol kesiminden gelen tepkilere kurban verilmiş" ifadesini kullandı.

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