HaberTürk yazarı Sarıkaya: 6 parti, 3 uzlaşı

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP, İyi Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin "parlamenter sistem" konusunda uzlaşılan ilkelerle ilgili yaptığı toplantıda ele alınan konuları kaleme aldı.

Sarıkaya, 6 partinin yasama yürütme yargı erklerinin ayrılmasından yola çıktığını belirterek, 3 başlığın altına 3 madde daha eklendiğini belirtti.

Sarıkaya şöyle devam etti:

"Öncelikle parlamenter sistemde yasamanın yürütme üzerindeki denetleme yetkisinin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuş. İçeriğe girmeden bir başlık halinde ele alınması benimsenmiş. Ardından hükümetin kuruluşuna gelinmiş. Bu konuda üzerinde uzlaştıkları, "Kuruluşunun kolay, yıkılmasının zor olduğu" bir sistemi getirmek.

Merhum Cumhurbaşkanı Demirel'in Başbakanlığı döneminde dile getirdiği o meşhur cümlesindeki "Bulun 276'yı (bugün için 300) yıkın!..." durum biraz daha zorlaştırmayı hedefliyorlar. Ne olabileceği konusunda bir öngörüleri yok.

Ülke barajının oranı, temsilde adalet yönetimde istikrarın nasıl sağlanacağı konuları da başka bir başlık halinde sıralanmış. Ancak üzerinde durulan salt çoğunluk, yani parlamentonun yarısından bir fazlası yerine, üçte iki çoğunlukla hükümetin gensoru yöntemiyle yıkılmasının zorlaştırılması.

Mevcut uygulanan sistemde de bu geçerli ama sonucu Cumhurbaşkanı ile birlikte TBMM'nin de seçime gitmesini beraberinde getiriyor. Yine parlamentonun yapılanmasında komisyonların görevleri, hükümet üzerindeki denetim yetkisi de ele alınan bir başka başlık olmuş. Hükümetin süresi, kuruluş biçimi de ele alınan bir diğer başlık.

Yazının devamı için tıklayın.