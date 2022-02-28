HaberTürk yazarı Par: Putin adeta ortada kaldı

HaberTürk yazarı Kübra Par, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı'nın uyguladığı ekonomik yaptırımları da hatırlatarak, "Rusya Çin’den beklediği koşulsuz desteği göremedi. Adeta güvendiği dağa karlar yağdı. Sadece Çin değil Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi Rusya ile ilişkileri iyi ülkeler de Ukrayna’dan yana tavır alınca Putin adeta ortada kaldı. Burada elbette Türkiye’nin de Ukrayna yanlısı açıklamalarının etkisi yadsınamaz" dedi.

Par, "Son olarak Putin’in nükleer silahları içeren birliklerin alarma geçirilmesi emri vermiş. Bu da açıkça sıkıştığının ve rasyonaliteden uzak davranmaya başladığının işareti değil mi? Önümüzdeki 24 saat kritik. Batı’nın silah yardımları bölgeye yetişmeden Rusya Kiev’e tüm gücüyle yüklenip düşürmeye çalışabilir. Muhtemelen Ukrayna heyeti bu ihtimalden çekindiği için Belarus gibi kendileri açısından riskli bir bölgede müzakere buluşmasına 'Tamam' dediler. Zaman Ukrayna’nın lehine Rusya’nın ise aleyhine işliyor" düşüncesini dile getirdi.

Par, "Kim bilir belki de bu savaş 'Beyin ölümü gerçekleşti' denilen NATO ve Atlantik İttifakı üzerinde şok etkisi yaratarak tekrar hayata döndürebilir. Üç gün önce 'Putin’i Putin’den başka durduracak kimse yok' demiştim. Gelinen noktada biraz daha temkinliyim" ifadesini kullandı.

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