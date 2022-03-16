HaberTürk yazarı Par: Yeni yasa ile İyi Parti’nin eli güçlenebilir

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, AKP ve MHP'nin Meclis'e getirdiği seçim kanunu teklifine ilişkin olarak, "Yeni yasa ile İyi Parti’nin eli güçlenebilir" yorumunu yaptı.

Par yazısında, "Türkiye’de seçim sistemleri üzerine pek çok araştırması olan, eski hocam siyaset bilimci Prof. Dr. Ahmet Demirel’i arayarak bizim için anlatmasını istedim. Demirel, yeni yasanın büyük partileri güçlendirirken küçük partilerin kendi başlarına milletvekili çıkarmasını neredeyse imkânsız hale getirdiğini söylüyor. Bu durumda oyu az olan partilerin seçime büyük partilerin listelerinden girmeleri gerekecek fakat bunun da büyük partiler için bir faydası yok. Ahmet Hoca’nın anlattıklarından benim çıkardığım sonuç ise şu; Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti tabanları CHP’ye uzak olduğu için İyi Parti ile pazarlık yapmak isteyebilir. Bugüne kadar ‘üçüncü ittifak’ diye tartışılan büyük sağ birliktelik İyi Parti çatısı altında gerçekleşebilir. Yani yeni yasa ile İyi Parti’nin eli siyaseten çok güçlenebilir." ifadesini kullandı.

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