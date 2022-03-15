Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan’dan yeni seçim teklifine sert tepki: Yargı güvencesinde seçim uygulamamıza hepten son verme girişimi!

T24 Ankara

Eski İstanbul Barosu Başkanı, hukukçu Turgut Kazan, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP’nin, seçim barajını yüzde 7’ye indiren teklifinde yer alan, il ve ilçe seçim kurullarının tamamının kura usulüyle yeniden belirlenmesine yönelik düzenleme için, “Seçimlerle ilgili değişiklik önergesi, yargı güvencesinde seçim uygulamamıza, hepten son verme girişimidir. Kapalı komisyonda kurayla belirleyeceklermiş. Ve sonuçta, bilinen davalardan tanıdığımız, doğrudan mevcut iktidara bağlı yargıçlara, seçim adaletini teslim etmiş olacaklar” dedi.

Teklife göre, halen il ve ilçedeki en kıdemli hakimlerin zorunlu olarak görev yaptığı il ve ilçe seçim kurulları artık kurayla oluşturulacak. İl ve ilçe seçim kurulları, o ildeki birinci sınıfa ayrılmış hakimlerin katılacağı, adalet komisyonu tarafından çekilecek kurayla belirlenecek. Kazan, teklifteki düzenlemeye tepki göstererek, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Seçimlerle ilgili değişiklik önergesi, yargı güvencesinde seçim uygulamamıza, hepten son verme girişimidir. Bizde bu süreç 1950’de başlamıştı. Her il ve ilçedeki seçim kurulları, en kıdemli yargıçlardan oluşuyordu. Çok doğruydu. Hiç kuşku yaratmıyordu. Şimdi, onlar yaşlıdır diyorlar. Kapalı komisyonda kurayla belirleyeceklermiş. Ve sonuçta, bilinen davalardan tanıdığımız, doğrudan mevcut iktidara bağlı yargıçlara, seçim adaletini teslim etmiş olacaklar.”

Cumhurbaşkanı’na seçim özgürlüğü

Kazan, teklifte, seçim dönemi yasakları ile ilgili düzenlemelerden başbakan ifadesinin çıkartılmasına rağmen yerine cumhurbaşkanı ifadesinin konulmaması konusunda ise şunları kaydetti:

“Ayrıca, seçim dönemlerinde, başbakanların makam araçlarıyla gezi yapması, karşılanması/uğurlanması, onlara resmi ziyafet verilmesi yasaktı. Ucube sistem getirilince, bütün başbakan sözcükleri yerine Cumhurbaşkanı diye yazdılar. Ama burada, yapmadılar, yapmıyorlar. Böylece, partili Cumhurbaşkanı, seçimlerde devletin bütün imkanlarını kullanacak. Bunun adı da, yasa önünde eşitlik, adalet olacak öyle mi?”

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