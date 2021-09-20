HaberTürk yazarı Par: Toz kondurmak istemedikleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi en başta AK Parti’yi silikleştirmiş olabilir mi?

HaberTürk yazarı Kübra Par, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın AKP'nin oy oranındaki düşüşe ilişkin olarak "2018’deki seçimlerde biz yüzde 42 oy almıştık. Cumhurbaşkanımız yüzde 53 almıştı. En fazla 3-4 puan gerileme oldu. 38'in altına hiç inmedi. Şu anda 40, 41 civarında. 'Düşme' demek için bu ülkedeki birinci partinin değişmesi lazım" sözlerini hatırlatarak,"Hamza Dağ kısmen haklı; hangi ankete bakarsanız bakın AK Parti hâlâ birinci parti olarak çıkıyor. En muhalif anketlerde bile en yakın rakibi 10-15 puan gerisinde görünüyor. Fakat Hamza Dağ başta olmak üzere AK Parti kurmayları şunu hatırlamalılar. 2018’de partinin aldığı oy oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok gerisinde kaldığında büyük bir özeleştiri yapmışlardı. Erdoğan’ın 'Metal yorgunluğu var, teşkilatları yenileyeceğiz' sözünün ardından kadrolar değişmişti. Aradan geçen 3 yılda metal yorgunluğunu atma hedefi gerçekleştirilemediği gibi bir duraklama ve düşüş dönemi başladı" ifadesini kullandı.

Par yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dağ’ın açıklamalarına bakılırsa 3-4 puanlık kaybı ciddiye almıyor gibi görünüyorlar ama bu durumda Erdoğan’ın aldığı son oy ile partisi arasındaki oy farkı 15 puana yaklaşıyor. "MHP’den gelen destek 15 puanı aşar" rahatlığı içinde değillerse B planları ne? Meclis çoğunluğunu kazanamazlarsa ne yapmayı planlıyorlar?

Binali Yıldırım’dan Numan Kurtulmuş’a, Ömer Çelik’ten Efkan Âlâ’ya bir dönem gündem belirleyen isimlerin eski etki gücü neden kalmadı? Alınmasınlar ama Diyanet İşleri Başkanı bile bu isimlerin hepsinden fazla konuşuluyor. Acaba toz kondurmak istemedikleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi en başta AK Parti’yi silikleştirmiş olabilir mi?"