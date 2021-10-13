HaberTürk yazarı Par: Tamer Karadağlı yarın birden muhalif olursa şaşmayın

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Altın Portakal ödül töreninde Nihal Yalçın'a ödül verdiği sıradaki tavırları ve sonrasında yaptığı açıklamalarıyla eleştirilen oyuncu Tamer Karadağlı'ya ilişkin olarak, "Tamer Karadağlı yarın birden muhalif olursa şaşmayın" değerlendirmesini yaptı.

Par yazısında, "Hepimiz bal gibi biliyoruz ki Tamer Karadağlı’nın Altın Portakal Ödül Töreni'nde yaptığı densizliğin politik görüşleriyle falan ilgisi yoktu. Ödül vermeye sahneye çıktı. Nihal Yalçın ödülü alıp sonra konuşacağına önce mikrofona yönelince hepi topu 4 dakikacık sabredemeyen Karadağlı önce abuk subuk mimikler yaptı. Sonra da egosunun esiri olup konuşmanın ortasında ödülü uzattı. Yalçın espriyle karışık tepki gösterince de “Ödülü havaya kaldırarak konuşun diye yaptım” diye durumu toparlamaya çalıştı. Olmadı. Tepkiler büyüyünce büyük bir karakter zayıflığı göstererek meseleyi siyasi zemine çekti. Milliyetçi vatansever rolüne bürünüp kendisini haklı çıkarmaya çalıştı. Eğer ki Nihal Yalçın’ın politik görüşlerine samimi olarak karşı olsaydı daha baştan ona ödül vermeyi reddedebilirdi. Sahnedeki konuşmadan rahatsız olduysa protesto edip inebilirdi.Oysa meselenin politik görüşle filan ilgisi yoktu, tamamen bir ego meselesiydi." düşüncesini dile getirdi.

Par şu ifadeleri kullandı:

"Gelen linç yağmuruna karşı milliyetçilik şemsiyesinin altına girdi. Dolayısıyla Karadağlı’ya destek veren siyasetçilerimiz bilmeli ki bu tür samimiyetsiz tipler yarın öbür gün başka bir gaf yaptıklarında kendilerini kurtarmak için birden başmuhalif haline dönüverirler. Çünkü onlar için siyasi duruş amaç değil araçtır."

Ne olmuştu?

Nihal Yalçın'ın Antalya Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı sırada Tamer Karadağlı'nın mimikleri dikkatleri çekmişti. Tamer Karadağlı, Yalçın'ın konuşması sırasında sık sık saatine baktı, garip garip yüz ifadeleri yapmış; konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında aniden ödülü uzatmıştı.

Seyircilerin alkışladığı anlarda Yalçın, "Kim verdi ödülü?" diye sormuş; daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı. Tamer Karadağlı ise meslektaşına "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını vermişti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" demişti.

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