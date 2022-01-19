HaberTürk yazarı Par: Son dönemde sokak ağzında ‘duyar kasmak’ diye bir ifade var ya, Tanış’ın yaptığı tam da bu

HaberTürk yazarı Kübra Par, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Aynen nasıl 2020’de İstanbul Büyükşehir meclisinde oy birliğiyle tiyatro yaptılar. İstanbul’dan gitsin nasıl olsa Ankara’da onaylamayız diye, otobüs alım onayına el kaldırdılar ya, aynı şekilde burada da tiyatro oynamaya kalkmasınlar” ifadelerine “tiyatro” kelimesinin kullanımı açısından tepki gösteren oyuncu Fırat Tanış’ın çıkışını eleştirdi. Par, “Son dönemde sokak ağzında ‘duyar kasmak’ diye bir ifade var ya, Tanış’ın yaptığı tam da bu” dedi.

“Açıklamayı dinleyince İmamoğlu’nun bu ifadeyi AK Parti Grubu'na ‘Yatırım projelerini meclis toplantısında kabul edip Ankara’dan engelletmesinler’ anlamında söylediği apaçık anlaşılıyor” diyen Par, “Son dönemde sokak ağzında ‘duyar kasmak’ diye bir ifade var ya, Tanış’ın yaptığı tam da bu” diye yazdı.

İmamoğlu’nun özür dilediğini hatırlatan Par, “İmamoğlu'na laf etti diye Tanış'ı linç edenler, bu özür sonrasında hızla dönüp ‘Hatasını kabul etme büyüklüğü gösterdi’ diyerek İmamoğlu'nu iltifata boğdu. Baştan sona 'sitcom' yani... Son zamanlarda sahnede doğallıktan uzaklaşıp 'büyük oynamak' çok demode sayılıyor. Keşke gerçek hayatta da biraz hesapsızlık ve doğallık görsek” görüşünü ifade etti.

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TIKLAYIN - Fırat Tanış'tan Ekrem İmamoğlu'na 'tiyatro' tepkisi