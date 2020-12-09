HaberTürk yazarı Par: Siyasetçiler Fahrettin Koca, Ziya Selçuk ve Haluk Levent’i örnek almalı

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Twitter'ın Türkiye’de 2020 yılının en çok konuşulan isimleri verisindeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve müzisyen Haluk Levent’in siyasetçiler tarafından örnek alınması gerektiğini savundu. Par, “Siyasetçilerimiz, birbirine laf yetiştirmeye çalışmak ya da parti liderlerine hoş görünmek için çırpınmak yerine bu üç ismin yükselişini örnek almalı…” düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, “Medyaya karşı çoğulcu ve demokratik yaklaşımları, gelen her türlü soruya verdikleri detaylı yanıtlar ve sosyal medyadaki babacan tavırları ile AK Parti’ye asla oy vermeyen kesimlerin dahi sevgisini kazandılar. Gerçi ikisi de mutlak bir başarı tablosu çizemedi, özellikle Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle çok eleştirildi. Sağlık Bakanı Koca ise hızlı bir yükselişin ardından duraklama dönemine girmişti ki şimdi aşı konusundaki tavrıyla tekrar beğeni toplamaya başladı.” yorumunu yaptı.

Par, Haluk Levent için, “Aslında onun durumu çok daha takdir edilesi… Arkasında kamu desteği olmadan adeta fahri Sosyal Politikalar Bakanı gibi çalışıyor.” değerlendirmesini yaptı.