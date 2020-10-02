HaberTürk yazarı Par: Sağlık Bakanı hem kendisinin hem de ulusumuzun çıkarları için yarından itibaren pozitif çıkan test sayılarını da net olarak açıklamalı

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "Sağlık Bakanı hem kendisinin hem de ulusumuzun çıkarları için yarından itibaren pozitif çıkan test sayılarını da net olarak açıklamalı" görüşünü savundu.

Par, "Eğer 2 ay boyunca sessiz kalmak yerine 29 Temmuz’da tablodaki ifadeler değiştirildiğinde farkı izah etseydi bugün bu kadar insan 'Sahiden kandırılmışız' duygusuna kapılmayacaktı. Hele hele şimdi durumu 'ulusal çıkarlarımız' üzerinden açıklamaya çalışması verilerin gizlendiği algısını güçlendirerek kendisine duyulan güveni daha da sarsıyor. Ayrıca Türkiye’ye seyahat yasağı getiren ülkelerin de aleyhimizde kullanacağı bir malzeme üretiyor." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Fakat veriler konusunda ne yapıp edip yeniden herkesin güvenini kazanmalı. Bunun için de bence yarından itibaren pozitif çıkan test sayılarını da net olarak açıklamalı. Hem kendisinin hem de ulusumuzun çıkarları için..." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın