HaberTürk yazarı Par: Sadece muhalif kesim değil AK Parti ve MHP seçmeni de yetkililere karşı inancını yitiriyor

HaberTürk yazarı Kübra Par, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış yaşandığını belirterek, "Şimdi rakamlar tekrar ciddi bir biçimde yükselişe geçti ama ilk döneme kıyasla kamuoyu algısında ciddi bir fark var.Açıklanan rakamların gerçekleri yansıtmadığını, aslında durumun çok daha vahim olduğunu düşünenlerin sayısı giderek artıyor. Sadece muhalif kesim değil AK Parti ve MHP seçmeni de yetkililere karşı inancını yitiriyor." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Salgın Türkiye’ye gelmeden önce 'Aslında çoktan başladı ama hükümet gizliyor' diyenler vardı. İlk vakalar görüldükten sonra “Ölümler açıklanandan çok daha fazla” iddiasında bulunanlar oldu. Fakat kamuoyunun geneli açıklanan rakamlara inanıyordu. Bilim Kurulu oluşturulması memnuniyetle karşılanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kameralar karşısına geçip her türlü soruya titizlikle yanıt vermesi insanları rahatlatıyordu. Tablo önce yükseldi, sonra düştü ve genel olarak hükümete karşı bir güven oluştu. Şimdi rakamlar tekrar ciddi bir biçimde yükselişe geçti ama ilk döneme kıyasla kamuoyu algısında ciddi bir fark var. Açıklanan rakamların gerçekleri yansıtmadığını, aslında durumun çok daha vahim olduğunu düşünenlerin sayısı giderek artıyor. Sadece muhalif kesim değil AK Parti ve MHP seçmeni de yetkililere karşı inancını yitiriyor. Yapılan kimi anketlerde de bu açıkça görülmeye başlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Par, "Çünkü insanlar hastaneye korona belirtileriyle gitseler bile test yapılmadan geri çevrilebildiklerini, hastalığın en yakın çevrelerine kadar uzandığını, vefat edenlere farklı gerekçeler yazılabildiğini bizzat yaşayarak tecrübe ediyorlar. Başta Sağlık Bakanı Koca olmak üzere tüm yetkililerin daha gerçekçi ve ikna edici davranması lazım, aksi halde salgın konusunda hükümete verilen destek kışa girmeden tersine dönebilir." ifadesini kullandı.

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