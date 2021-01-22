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Koronavirüs

HaberTürk yazarı Par: Restoranlar açılsın artık

"Yeme-içme sektöründen ekmek yiyen milyonlarca insan işinden gücünden olmasın daha fazla"

22 Ocak 2021 12:53

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan restoranların açılması çağrısında bulundu. 

Par yazısında, "Söz bir şeyler atıştırıp kahvemizi içip hemen kalkacağız. Dışarıdaki masaları dip dibe yapıştıran mekân sahiplerini bizzat biz uyaracağız. Sipariş gelmeden maskemizi çıkarmayacağız. Aşılama da başladı artık... Hadi açın yavaştan... Yeme-içme sektöründen ekmek yiyen milyonlarca insan işinden gücünden olmasın daha fazla..." ifadesini kullandı. 

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