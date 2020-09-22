HaberTürk yazarı Par: Restoran ve kafelerde müşterilere süre sınırı getirilsin

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "Restoran ve kafelerde müşterilere süre sınırı getirilsin. 'Nasıl olsa yiyip içeceğiz' diyerek çıkarılan maskelerle bir çay söyleyip saatlerce lak lak eden insanlar var. Hem işletmeye ekonomik katkısı yok hem virüs yayılıyor. Yiyecek içecek servisi sonrası yarım saatlik süre tanınsa yeterli olmaz mı örneğin?" önerisinde bulundu.

Par, "Salgına yakalananların konum bilgileri Hayat Eve Sığar uygulamasında görünsün. Şu anda kullanılan yoğunluk haritasından çok daha detaylı bir sistemden söz ediyorum. Salgınla en etkili mücadeleyi yürüten Güney Kore’de testi pozitif çıkanların hareketleri GPS sinyalleri, kredi kartı harcamaları ve güvenlik kamerası incelemeleriyle tespit ediliyor. Sonra bu hareket geçmişi kimlik bilgileri gizlenerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Böylelikle insanlar virüs taşıyan biriyle yakın temasta bulunup bulunmadıklarını kontrol edebiliyor. Aynı uygulama bizde de geliştirilemez mi? Evde karantina kuralına uymayanlar için cezai yaptırımlar çok daha fazla artırılsın. Gerekirse komşu denetimi başlasın. İbadethanelere ilişkin yasaklar soğukkanlılıkla yeniden gündeme alınsın." ifadesini kullandı.

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