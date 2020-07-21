HaberTürk yazarı Par: Rasim Ozan’ın yıllar sonra günah çıkarma çabası bana sadece acıklı geldi

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2010 yılından Cansu Çamlıbel'in yerine Hürriyet gazetesinde bir kişinin 'torpille' yazar yaptırdıkları 'itirafı'na yönelik, "Rasim Ozan’ın yıllar sonra günah çıkarma çabası bana sadece acıklı geldi" düşüncesini dile getirdi.

Par, "İyi gazeteci habere bakar, kötü gazeteci patronun ya da siyasetçinin ağzına.İyi gazeteci bileğinin hakkıyla adım adım yükselir, kötü gazeteci ayak oyunlarıyla. İyi gazeteci centilmence rekabet eder, kötü gazeteci haset eder. İyi gazeteci kalemine güvenir, kötü gazeteci ilişki ağlarına.İyi gazeteci gündem yaratan haberleriyle hatırlanır, kötü gazeteci skandallarıyla. Devir değişse de mecra değişse de iyi gazeteci iyi gazetecidir, kötü gazeteci unutulur gider. Tüm bunları niye yazdım? 'Cansu Çamlıbel iyi gazetecidir' demek için." değerlendirmesinde bulundu.

Par, "Yaşça benden biraz büyüktür, meslekte benden eskidir ama hikâyelerimizin çakıştığı dönemler oldu. O Hürriyet gazetesinde pazartesi röportajları yapardı, ben Habertürk’te. Bir Alman disiplini ve soğukluğuyla çalışırdı. Merakla bakardım o hafta kiminle konuştuğuna. Bazen onun işleri dikkat çekerdi bazen benimkiler. Ama bir gün bile aklımızdan bel altı oynamak geçmedi. İlişkiler üzerinden yükselmeye, sağa sola göz kırpmaya tenezzül etmedik. O yüzden Rasim Ozan’ın yıllar sonra bu günah çıkarma çabası bana sadece acıklı geldi. Bu arada anlattığı hikayede paraşütle yazar yapılan isim kim? Niye herkes o isim konusunda sus pus? Rasim neden açıklamıyor? Dahası o isim böylesi bir operasyonla yazar yapılmayı içine nasıl sindirmiş? Bu itiraflardan sonra şimdi nasıl hissediyor? Bunları da merak ediyorum doğrusu..." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu'nun ölümünün ardından "en içten ve sahici yazıyı Cansu Çamlıbel'in kaleme aldığını" belirtirken Hürriyet gazetesinde bir kişinin nasıl "torpil" ile yazar yapıldığını açıkladı. Kütahyalı, eşi Nagehan Alçı'yla birlikte ziyaret ettiği Aydın Doğan'a telkinde bulunarak Çamlıbel'in yerine Hürriyet gazetesine başka bir ismi 'paraşütle yazar yaptırdıkları' itirafından bulundu. Kütahyalı, daha sonra, "Nagehan Alçı'nın olayda dahli olmadığını, mesuliyetin tamamen kendisinde olduğunu" açıkladı.

TIKLAYIN | Rasim Ozan Kütahyalı: Aydın Doğan’a telkinde bulunup, Cansu Çamlıbel yerine başka birini Hürriyet’te paraşütle yazar yaptırdık!