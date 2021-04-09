HaberTürk yazarı Par: Oturma düzeni Michel’in ekibi tarafından belirlenmiş, erkek egemen zihniyet Avrupalı da olsan değişmiyor işte

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, 6 Nisan’da AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in de bulunduğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görüşmesi sırasında ayakta kalmasına ilişkin görüşlerini ifade ettiği yazısında, "Sorup soruşturunca işin aslını öğrendim... Bu tür görüşmelerden önce gelecek heyetteki liderlerin protokol ekipleriyle Cumhurbaşkanlığı’ndaki protokol ekipleri arasında ön toplantılar yapılıyormuş. Bu ziyaret öncesinde de ön protokol toplantısı gerçekleşmiş. Von der Leyen’in ekibi oturma düzenini hiç gündeme getirmezken, kararları Michel’in ekibi vermiş" bilgisini paylaştı.

Par, "Ankara AB heyetini çok iyi ağırladığı görüşünde. Karşılama töreni yapılmış, zırhlı araç tahsis edilmiş. Yemek 2+2 olarak planlandığı halde onların ricası üzerine 2 kişi daha ekstradan eklenmiş. Dediğim gibi oturma düzeni ise Michel’in ekibi tarafından belirlenmiş. Buna rağmen Michel kendi ekibinin ayıbı için özür dileyecek yerde suçu Türkiye’ye atma kolaycılığına kaçtı ve Türk yetkililerin protokol kurallarını katı şekilde uyguladıklarını, Avrupa Komisyonu Başkanı'na farklı ve daha az önem verilir şekilde davranıldığını iddia etti. Oysa hem AB protokol hiyerarşisi hem de centilmenlik adına yer vermesi gereken kendisiydi" dedi.

Par, şöyle devam etti:

"Peki Von der Leyen’e yapılmış bir ayıp var mı? Elbette var, erkek egemen zihniyet Avrupalı da olsan değişmiyor işte...

Lafın kısası AB, demokrasi standartları ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı nedeniyle Türkiye’yi eleştirmekte haklı olabilir ama koltuk krizinde Ankara’nın suçu yok gibi görünüyor."

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