HaberTürk yazarı Par: Optimar’ın son anketi o kadar gerçekçi Yavaş ve İmamoğlu bile kamuoyunun adını yeni duyduğu Yarman’ın gerisinde kalmış!

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Optimar'ın son CHP anketindeki verilere dikkat çekerek, "Yani anket o kadar gerçekçi ki CHP seçmeninin son derece beğendiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bile kamuoyunun adını yeni duyduğu Tolga Yarman’ın gerisinde kalmış!" düşüncesini dile getirdi:

Par, " Üşenmesem anket firması pardon daha havalı tabiriyle 'kamuoyu araştırma şirketi' açacağım. Nasıl olsa rakamları şişirip, gaz verip desteğini alacak bir kaç siyasetçi düşer ağıma. Onlar arka kapıdan finanse eder, ben bağımsızmışım gibi yaparım, gül gibi geçinip gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

Par, Yahu son günlerde öyle anketler açıklanıyor ki şaşmamak mümkün değil. Mesela Optimar’ın son CHP anketi. Güya “Sizce CHP Genel Başkanı kim olmalıdır” sorusuna vatandaş şöyle demiş: Muharrem İnce: Yüzde 41.0, Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 28.7, Canan Kaftancıoğlu: Yüzde 6.7, Ümit Kocasakal: Yüzde 1.7, İlhan Cihaner: Yüzde 1.7, Tolga Yarman: Yüzde 1.7, Mansur Yavaş: Yüzde 1.1, Ekrem İmamoğlu: Yüzde 1.1, Aytuğ Atıcı: Yüzde 0.8, diğer: Yüzde 1.8, cevap yok/fikrim yok: Yüzde 11.3 Yani anket o kadar gerçekçi ki CHP seçmeninin son derece beğendiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bile kamuoyunun adını yeni duyduğu Tolga Yarman’ın gerisinde kalmış!" tepkisini gösterdi.

Par, "Acaba söz konusu şirket örneklem grubunu AK Parti Genel Merkez'den mi almış diye düşünmeden edemiyor insan! Sevgili Muharrem İnce, aman ha sakın bu sonuçlara bakıp gaza gelmeyin! Muhalefette bir silkinme yaratacağı için Memleket Hareketi başlatmanızı sıcak karşılayanlardanım.Hatta yeni bir parti kurmanız daha tutarlı olacaktır. Fakat Cumhurbaşkanlığı adaylığına direkt soyunursanız Samuel Beckett'ın "Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Gene dene, gene yenil. Daha iyi yenil" sözünü hatırlatabilir hikâyeniz. Ayağı yere basmayan anketler size gereksiz bir cesaret vermesin." ifadesini kullandı.

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