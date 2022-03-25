HaberTürk yazarı Par: Oprtimar anketi, AK Partililerin gelecek seçimler için kaygılanması gerektiğini açıkça gösteriyor

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Optimar'ın son anketinin verilerini değerlendirdi. Par, "Anket, AK Partililerin gelecek seçimler için kaygılanması gerektiğini açıkça gösteriyor" düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "Yani Türkiye’de ana akım televizyon kanalları 3 hafta boyunca sadece Ukrayna’dan bahsetmesine rağmen savaş Türkiye’de vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıyı geri plana itmesine neden olmamış. Hatta 'En önemli sorunumuz ekonomi' diyenlerin oranı yüzde 68’e dayanmış. 'Bu sorunu kim çözebilir?' sorusuna ise yüzde 33,8 AK Parti, yüzde 29,9 CHP cevabını vermiş. Dün bu sonuçları sevgili Abdülkadir Selvi sanki AK Parti açısından iyi bir şeymiş gibi yazmış. Tam tersine bence bu anket AK Partililerin gelecek seçimler için kaygılanması gerektiğini açıkça gösteriyor. Sebebi basit. Aynı ankette AK Parti’nin oy oranı 38,7, iken mesele ekonomi olunca yüzde 5’lik güven eksiği var. Öte yandan CHP’nin oy oranı 25,1 iken ekonomi konusunda kayda değer oranda güven kazanmışlar." ifadesini kullandı.

Par şunları kaydetti:

"Dahası hükümetten “Memnunum” veya “Çok memnunum” diyenlerin oranı toplamda 32,6 ederken “Memnun değilim” veya “Hiç memnun değilim” diyenlerin oranı 53,2 çıkıyor. Başta söylediğimi tekrar hatırlatayım, muhalefete pozitif ayrımcılık yapan bir anket şirketinden değil iktidara yakınlığıyla bilinen Optimar’dan bahsediyoruz… Elbette dış politikanın seçmenin politik tercihlerine etkisi yadsınamaz ama et fiyatları roket hızında artarken dışarıdaki başarılı diplomasi trafiği karın doyurmuyor. İktidar Batı'da Türkiye'ye karşı esen olumlu havaya fazla aldanmadan bir an önce içerideki gerçeklere odaklanmalı."