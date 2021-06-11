HaberTürk yazarı Par: Muhalefetin kafasının bu kadar karışık olduğu bir tabloda Erdoğan fazla endişelenmese yeri var!

HaberTürk yazarı Kübra Par, 2023 seçiminde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhalefetin "ortak aday" tartışmalarına ilişkin olarak "Muhalefetin kafasının bu kadar karışık olduğu bir tabloda Erdoğan fazla endişelenmese yeri var!" dedi.

Par, "Meral Akşener 2023’te muhalefetin ortak aday çıkarmasının en doğru formül olduğunu söylüyor ama önerisinde büyük bir çelişki var. Bir yandan İstanbul ve Ankara seçimlerini örnek göstererek ortak adayın başarı getireceğinin kanıtlanmış olduğunu anlatırken, diğer yandan 'HDP ayrı aday çıkarmalı' diyerek kendi tezini çürütüyor. Evet İstanbul ve Ankara’da ortak aday başarı getirdi ama HDP seçmeninin oyları sayesinde getirdi. HDP ayrı aday çıkaracaksa muhalefet nasıl seçim kazanacak? Varsayalım CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek, Deva... Hepsi toplanıp bir isimde anlaştılar. HDP’nin ve Erdoğan’ın adaylığı ile etti 3 aday. E Muharrem İnce de “Çatı aday matematik bilmezliktir” diyerek kesin aday olacağına işaret ediyor ki alın size 4 aday... Akşener böyle bir tabloda Erdoğan’ın kazanacağını ya da en iyi ihtimalle seçimin ikinci tura kalacağını göremiyor olamaz. O halde niye ilk turda ortak aday diyor? Vallahi ben anlayamıyorum. Muhalefetin kafasının bu kadar karışık olduğu bir tabloda Erdoğan fazla endişelenmese yeri var!" ifadelerini kullandı.

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