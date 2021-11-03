HaberTürk yazarı Par: Muhalefetin en zayıf karnı...

HaberTürk yazarı Kübra Par, muhalefetin dış politika meselesinde zayıf kaldığını savundu.

Par, "Türkiye’de 15 Temmuz 2016 sonrası yükselen milliyetçi dalga ile dış politika iç politika ile bütünleşti. 'Milli beka' söylemi kitleler üzerinde ciddi etki yaptı. Doğu Akdeniz konusunda muhalefet seçmeninin ciddi bir bölümü de iktidarın izlediği politikayı doğru buluyor. Buna karşılık muhalefet, dış politikada hükümeti eleştirmek dışında geleceğe dönük net bir projeksiyon belirleyemiyor. Suriye tezkeresi de gösterdi ki İYİ Parti ve CHP aynı çizgide değil. Bırakın iki partiyi, İYİ Parti bile kendi içinde yeknesak düşünmüyor. Bu dağınıklık muhalefetin en zayıf karnı..." düşüncesini dile getirdi.

Par, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 50+1’i almak için bir tür ittifak ya da koalisyon kuracaklar ama kazanırlarsa CHP’nin dış politika tezleri mi uygulanacak yoksa İYİ Parti’ninkiler mi? PYD’ye dönük operasyonlara kesin biçimde karşı çıkan HDP’nin taleplerini dikkate alacaklar mı? Suriye’de operasyonları noktalayacaklar mı? İdlib’den çekilecekler mi? Amerika’dan F-16 isteyecekler mi? S-400’leri kullanacaklar mı? Libya’daki askerleri çekecekler mi? Daha bunun gibi onlarca sorunun yanıtı havada duruyor."

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