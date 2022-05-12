HaberTürk yazarı Par: Metin Gürcan, partisini zor duruma sokmak istemiyorsa ihraç edilmeyi beklemeden sessizce istifasını vermeli

HaberTürk yazarı Kübra Par, casusluk suçlamasıyla yargılanan ve dün tahliye edilen DEVA Partili Metin Gürcan'ın partisinden istifa etmesi gerektiğini savundu.

Par yazısında, "DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan’ın İtalyan ve İspanyol diplomatlarla buluştuğu ve kapalı otoparkta para dolu zarf aldığı ortaya çıkmış, doğal olarak casuslukla suçlanmıştı.29 Kasım 2021 tarihinden bu yana tutuklu olarak yargılanıyordu. Dün tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Tutuksuz yargılanmasına elbette söylenecek bir şey yok fakat çıkan onca görüntüden sonra Gürcan’ın siyasete devam etmesi en hafif tabirle abes olur. Partisini zor duruma sokmak istemiyorsa ihraç edilmeyi beklemeden sessizce istifasını vermeli. Aksi halde siyasi etik ve ahlaktan söz edemeyiz." düşüncesini dile getirdi.