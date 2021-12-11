HaberTürk yazarı Par: Meclis’te şiddet uygulayanların milletvekilliği düşürülmeli

HaberTürk yazarı Kübra Par, bütçe görüşmelerinde çıkan kavgaları eleştirdiği bugünkü yazısında, “Meclis’te şiddet uygulayanların milletvekilliği düşürülmeli” dedi.

“Yüce Meclis sizin her kafanız attığında birbirinizi yumruklayacağınız boks ringi değil. Öfkenize hâkim olamıyorsanız o sıralarda oturmayın. Çoluk çocuk 80 milyon televizyon karşısında sizi izlerken, her gün yüzlerce kadın sizin gibi öfkesine hâkim olamayan adamların şiddetine uğrarken üstelik. Liderlerinize ‘Bakın nasıl da rakip partinin milletvekilleriyle mücadele ettim’ havası atmanız için maaş ödemiyor bu millet size” diyen Par şöyle devam etti:

“Disiplin cezası falan yetmez, şiddet uygulayan isimlerin milletvekilliğinin düşürülmesi için yeni bir yasa çıkarılmalı. Şiddetle mücadele konusunda samimi olan her parti de bu kararın altına imza atmalı. Aksi halde sıradanlaşıyor bu medeniyetten uzak görüntüler.”

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