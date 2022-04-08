HaberTürk yazarı Par:  ‘Mansurcular’ ve ‘Ekremciler’ diye iki grup var, ortak noktaları Kılıçdaroğlu’nun adaylığını riskli bulmaları

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı tartışmalarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isminin daha sık duyulacağını belirtti. Par, "Mansurcular’ ve ‘Ekremciler’ diye iki grup var, ortak noktaları Kılıçdaroğlu’nun adaylığını riskli bulmaları" düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "Mansur Yavaş, daha ilk dakikadan itibaren kendisini bu adaylık çatışmasının dışına çekti, belediye başkanlığına odaklandı.Bu tavrının etkisiyle son aylarda Yavaş’ın adı siyaset kulislerinde ve medyada geri plana düşmüştü. Ümit Özdağ’ın Yavaş çıkışı, İmamoğlu’nu desteklediği iddia edilen Meral Akşener’e karşı bir hamle midir bilinmez ama şu kesin ki Yavaş’ın adaylığını destekleyen sessiz kitleleri hareketlendirdi. Artık Yavaş’ın adını daha sık duyacağız. Peki ibre kime doğru döner? Bu karar, 6’lı masada 'Kesin kazanıyoruz' düşüncesinin mi yoksa 'Kazanacak aday göstermeliyiz' eğiliminin mi ağır basacağına bağlı." yorumunu yaptı.

Par şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın oyları o kadar düştü ki ceketimizi assak kazanırız” rahatlığında olurlarsa, öngördükleri Cumhurbaşkanı modeline de uyan Kemal Bey’i kırmaz, aday gösterirler.

Yok eğer "2023’ü kesinlikle riske atmayalım, Erdoğan’ın oyları hâlâ yüksek” eğilimi ağır basarsa ibre kesin olarak iki belediye başkanına döner.

“İmamoğlu mu, Yavaş mı?” sorusunun yanıtı Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki uzlaşmaya bağlı."