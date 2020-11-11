HaberTürk yazarı Par: Malum haber kanalları ve gazetelerin kafayı kuma gömmesine Cumhurbaşkanı da kızmış diye duydum

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasının yaygın ve hükûmete yakın medyada haber olmamasına ilişkin olarak, "Malum haber kanalları ve gazetelerin kafayı kuma gömmesine Cumhurbaşkanı da kızmış diye duydum" ifadesini kullandı.

Par, "AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı’nın ve AK Parti’ye yakın medyanın birlikte sınıfta kalışının somut bir örneğiydi yaşananlar. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç hafta önce yaptığı bir konuşmada 'Medyamız en modern alt yapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor' diyerek bu iflası açıkça vurgulamıştı. Ekonomide yeni bir sayfa açılır mı bilmiyorum ama medyada açılması gerektiği kesin…" düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "Siyaset ile aile mefhumunun iç içe geçmesinin ne kadar komplike durumlar yaratabileceğini iyice görmüş olduk. Başarılı olsa dahi hem görev alan hem görev veren zor durumda kalıyor. Belki de gelecekte bu konuda bir yasal düzenleme yapılarak bizden sonraki nesillerin bu tür krizler yaşamasının önüne geçilebilir." görüşünü savundu.