HaberTürk yazarı Par: Korona falan dinlemeden en yakın MFÖ konserine bilet alacağım

HaberTürk yazarı Kübra Par, "MFÖ’nün 27 Ağustos’ta Bodrum’da vereceği konserin iptal edilmesi, tartışılmaya devam ediyor. HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, grup üyelerinden Mazhar Alanson'a yönelik ölçüsüz bir linç olduğunu belirterek, "En yakın MFÖ konserine bilet alacağım" düşüncesini dile getirdi.

Par, "Ne oluyoruz yahu, bu ölçüsüz linç niye? Üstelik öyle herhangi bir müzik grubu da değil. Nesiller boyu şarkılarını dinleyerek büyüdüğümüz, milli değerimiz sayılacak kadar kalbimizde yer etmiş bir sanatçı grubudur MFÖ.Mazhar Alanson’un suçu ne?" diye sordu.

Par, "Anıtkabir’le, Atatürk’le Hz. Muhammed’i kıyaslayan bir açıklaması olmadığını, sosyal medyada o söylemiş gibi dolaştırılan sözlerin iftira olduğunu ifade etti ama yetmedi. 'Bodrum konserine tek bir bilet dahi satılmadı! iddiasının doğru olmadığını açıkladı, yetmedi. 'Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem' diye isyan etti, o bile yetmedi.Ne oluyoruz yahu, bu ölçüsüz linç niye?" ifadesini kullandı.

Par, "Fazıl Say’a da yaptınız bunu, ne geçti elinize? Onlar nesiller boyu hatırlanacak eserler yarattılar, sizse o küçük hayatlarınızı, politik bir bağnazlık içinde, kin ve öfkeyle tüketiyorsunuz. Mazhar Alanson’a karşı arkası kesilmeyen bu cahilce saldırıları görünce korona falan dinlemeden en yakın MFÖ konserine bilet almaya karar verdim." görüşünü savundu.