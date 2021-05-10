HaberTürk yazarı Par: Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul'u tehditle mi engelleyecek?

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24'te Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamada "Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz; bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür!" sözlerini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul'u tehditle mi engelleyecek?" diye sordu.

Par, "Yani projeye finansman sağlayacak iç ve dış kuruluşları açık açık tehdit etmiş. Burada mesele Kanal İstanbul falan değil yerli ve yabancı yatırımcı gözünde ülkenin itibarı ve güvenirliliği meselesidir. Eğer ki siz yabancı yatırımcılara belli bir proje için 'İktidara gelirsek paranızı ödemeyeceğiz' derseniz, o ülkeye yatırım yapmayı düşünen tüm yabancıların zihninde tüm projeler için kocaman bir şüphe oluşturursunuz. Diğer ülkelere 'Türkiyeli siyasetçilere güven olmaz' dedirtirsiniz. 'Bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür' cümlesi ise daha vahim" dedi.

Demokratik yollarla tepki gösterilebileceğini belirten Par, "Yatırımcıyı açıkça tehdit etmek nasıl bir mantığa dayanıyor hakikaten anlam veremiyorum" ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz; bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür!