HaberTürk yazarı Par: Kılıçdaroğlu kanadında bir hareketlilik olduğunu seziyorum, Cumhurbaşkanı adayı olmayı aklına koydu mu?

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, bu hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanadında bir hareketlilik sezdiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı adayı olmayı aklına koydu mu?” diye sordu.

Par yazısında, “Bu hafta yaşanan iki gelişme bunun sessiz işaretleri gibiydi. CHP Parti Meclisi’nde dikkat çekici bir karar alındı. Kılıçdaroğlu milletvekillerine kalabalık heyetler halinde sahaya inmeleri ve kanaat önderleriyle görüşmeleri için talimat verdi. Ayrıca 'Sen Varsan Biz Varız' kampanyası adı altında İstanbul’da 7 bin kişilik bir ekiple ev ziyaretlerine başlıyorlarmış. Eğer ki bu tüm Türkiye’ye yayılacak yeni bir hamle ise demek ki CHP sahayı boş bıraktığının nihayet farkına vardı." düşücesini dile getirdi.

Par, "Diğer gelişme de geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Hanım ile birlikte bir apartman görevlisini ziyaret etmesi ve sohbetlerinin uzun uzun medyaya servis edilmesiydi. O ziyaret bana Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul seçimleri öncesinde iftar için dar gelirli insanların evlerine misafir olduğu sahneleri hatırlattı." görüşünü savundu.