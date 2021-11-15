HaberTürk yazarı Par: Kemal Bey, kalbini kırdığı kesimlerle barışmaya çıkmışken CHP'nin Atatürk çizgisinden uzaklaştığını düşünen Kemalistlerle de helalleşecek mi?

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamalarına ilişkin olarak, "Kemal Bey, kalbini kırdığı kesimlerle barışmaya çıkmışken CHP'nin Atatürk çizgisinden uzaklaştığını düşünen Kemalistlerle de helalleşecek mi?" diye sordu.

Par yazısında, "Ne var ki Kılıçdaroğlu’nun bu çabası ittifakın genişlemesini sağlasa da partisine ya da kendisine oy olarak dönmedi. Anadolu’daki CHP algısını değiştirmeye yetmedi. Bugün Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenlerin ağırlıklı çoğunluğu, Millet İttifakı iktidara gelirse kazanımlarını kaybetme endişesi yaşıyor. Kararsızlar CHP’ye yönelmiyor. İşte Kılıçdaroğlu “Şimdi dışarıya dönme zamanı. Yaraların kapanması için helalleşme yolculuğuna çıkıyorum” diyerek seçmendeki bu CHP algısını değiştirmek üzere vites yükseltiyor. Aslında bu sadece CHP algısını değil, bizzat Kemal Kılıçdaroğlu imajını da değiştirmeye dönük bir hamle. Çünkü Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa tıpkı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi sağ seçmenden de oy olmak zorunda. Lafın kısası, Kılıçdaroğlu dindar kesim ve Kürtlerle helalleşme yolculuğuna çıkacak." düşüncesini dile getirdi.

Par şu ifadeleri kullandı:

"Başarabilecek mi bekleyip görmek lazım. Fakat benim asıl dikkatimi çeken, eski CHP çizgisindeki Kemalist-ulusalcı kesimin bu çemberin dışında bırakılması. Kemal Bey, kalbini kırdığı kesimlerle barışmaya çıkmışken CHP'nin Atatürk çizgisinden uzaklaştığını düşünen Kemalistlerle de helalleşecek mi? Yoksa onları tamamen Muharrem İnce’nin kollarına mı bırakacak? Unutmayalım ki Kılıçdaroğlu’nun anketlerde İmamoğlu ve Yavaş’ın gerisinde kalma nedeni sadece sağ-sol meselesi değil. CHP tabanı içinde de kendisine çok kızan, aday olmasına sıcak bakmayan ciddi bir kesim var. Kaldı ki gerçek manada bir toplumsal barış inşa etmek istiyorsa bunu Kemalistleri dışarıda bırakarak değil, yeni dostları ile eski dostlarını barıştırarak yapması gerekiyor."

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