HaberTürk yazarı Par: İyi Parti birinci parti olmak ve AK Parti'nin oylarını almak istiyorsa politik dilini değiştirmek zorunda

HaberTürk yazarı Kübra Par, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nu görevden almasına ilişkin olarak, "Parti kulislerinden yansıyanlara da bakılırsa Ağıralioğlu’nun özerk tavırları, kendi başına popülerleşen bir siyasi figür haline gelmesi ve kimi parti politikalarına yönelik eleştirileri içeride rahatsızlık yaratmış" dedi.

Par, "Sebep ne olursa olsun bu karar İyi Parti’yi muhafazakâr sağ seçmen nezdinde güçlendiren bir hamle olmadı. İyi Parti’nin yüzde 15 bandını aşamamasının nedeni seküler Atatürkçü sağ çizgide kalmakta ısrar etmesi. Bu çizgi CHP ile ittifakı kolaylaştırırken AK Parti tabanının İyi Parti’ye yönelmesini zorlaştırıyor" yorumunu yaptı.

Par, "İyi Parti yakın gelecekte birinci parti olarak konumlanmak ve AK Parti’nin yüzde 40’lara varan oyunun önemli kısmını kendisine bağlamak istiyorsa politik dilini değiştirmek zorunda. Fakat merkez parti olacağım derken dindar-muhafazakâr kitlelerle bağ kurmaktan daha da uzaklaşırsa bırakın oylarını artırmayı, kendisini yüzde 15 bandına hapsedebilir. İşte Yavuz Ağıralioğlu’nun sembolik önemi muhafazakâr-milliyetçi kitlelere hitap eden bir aksta durmasıydı. Görevden alınmasının yarattığı etkiyi bu geniş tablo içinde değerlendirmelerinde fayda var" düşüncesini dile getirdi.

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