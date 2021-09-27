HaberTürk yazarı Par: İlhan Kesici’ye ayıp etmeyin

HaberTürk yazarı Kübra Par, Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın CHP milletvekili İlhan Kesici’nin Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceği iddiasına ilişkin olarak da, “İlhan Kesici’ye ayıp etmeyin” diye yazdı.

“Ne zaman seçim yaklaşsa İlhan Kesici’nin adı muhtemel cumhurbaşkanı adayları arasında sayılıyor. Dün de Can Ataklı ‘Muhalefetin üzerinde anlaştığı aday İlhan Kesici’ diye bir iddia ortaya atmış, attığı iddiaya kendisi de inanmış. Sağ kökenli olması ve ekonomiden anlaması nedeniyle bu yakıştırmanın yapılması elbette normal ama sonra arkası gelmiyor” diyen Par, “Daha ortada bir şey yokken yine umutlandırıp ayıp etmeyin İlhan Bey’e… Tamam aday olarak adının geçmesi gururunu okşar elbette ama onun da bir kalbi var” dedi.

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