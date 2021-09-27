Can Ataklı: Muhalefetin ortak adayını açıklıyorum; İlhan Kesici

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının İlhan Kesici olduğunu ileri sürdü. “Gözlediğim kadarıyla muhalefet ‘birlik ve beraberlik ruhu içinde’ bir çıkış noktası buldu” diyen Ataklı, ileri sürdüğü kulis bilgi için, “Sağlam bilgidir, öncekiler gibi, merak etmeyin” dedi.

“Hızla demokrasiye ve parlamenter rejime dönüşteki ‘kilit cumhurbaşkanı adayı’ İlhan Kesici olacak” diyen Ataklı, “Kesici ile gerekli görüşmeler yapıldı. Kesici muhalefet liderlerine anayasal değişikliklerin yapılması sırasında nasıl bir yönetim uygulayacağını, Cumhurbaşkanlığı görevini nasıl yürüteceğini anlattı, karşılıklı mutabakat sağlandı. Peki, açıklama ne zaman yapılacak? Bilemem, ama ben yaptım işte” ifadelerini kullandı.

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