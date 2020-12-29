HaberTürk yazarı Par: İlber Ortaylı’ya ‘Tacizci’ diyemeyiz, çünkü taciz etmek amacıyla Cansu’nun yüzüne söylemiyor

HaberTürk yazarı Kübra Par, tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın canlı yayının bittiğini sanıp sunucu Cansu Canan Özgen’in ardından "Maşallah şuna bak" sözlerine ilişkin başlayan tartışmalara yönelik olarak, "Peki bu sözler için Ortaylı’ya ‘Tacizci’ diyebilir miyiz? Hayır, çünkü taciz etmek amacıyla Cansu’nun yüzüne söylemiyor, yayının bittiğinin farkında değil, kimsenin duymadığını zannediyor, aklından geçenler dilinden dökülüveriyor... Ağır cinsellik içeren bir söz de yok." görüşünü savundu.

Par yazısında, "İlber Ortaylı’nın verdiği bir röportaj sonrası yayının bittiğini zannederek Cansu Canan Özgen’e “Maşallah, şuna bak” demesi konuşuluyor iki gündür. Kimileri normal karşılıyor, kimileri Ortaylı ile alay ediyor, kimileriyse 'Bu düpedüz tacizdir' diyor.Tepkiler kendisine sorulunca 'Vallahi ben çok akıllı, güzel ve kendini geliştirmiş buluyorum yayın yaptığım hanım kızı. Hakikaten de maşallah. Güzel olduğu zaten belli. Giyimi, makyajı, duruşu, soru soruşu, konuya hâkimiyeti, Türkçeyi doğru ve güzel kullanışı... Buna tabii ki maşallah denir. Başka ne denir?' demiş... İlber Hoca işin içine güzelliği, giyimi, makyajı falan katmasaydı, 'Konuya hâkimiyetine, Türkçeyi doğru ve güzel kullanışına maşallah dedim' demekle yetinseydi 'Hey maşallah ufaklığa da bakın hele' der gibi şefkatli bir yaklaşım sergilediğine kendimizi inandırabilir ve meseleyi sonsuza kadar kapatabilirdik.Fakat güzellik vurgusu yapınca niyetini sorgulayanlara açıkça malzeme vermiş oldu." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Peki bu sözler için Ortaylı’ya ‘Tacizci’ diyebilir miyiz?Hayır, çünkü taciz etmek amacıyla Cansu’nun yüzüne söylemiyor, yayının bittiğinin farkında değil, kimsenin duymadığını zannediyor, aklından geçenler dilinden dökülüveriyor... Ağır cinsellik içeren bir söz de yok... Kısacası 'Biraz densizlik etmiş' deyip geçebiliriz. Fakat şunu da düşünmeden edemiyorum; eğer ki bu sözleri ilminden dolayı büyük saygı duyduğumuz İlber Hoca değil de bir başkası söylemiş olsaydı, hele de o kişi ‘hacı-hoca’ biri olsaydı bu kadar hoşgörülü davranır mıydık? Ya da yolda bir kadının arkasından bakarak mırıl mırıl konuşup duyulmadığını zanneden bir adamın yaptığına 'Bu taciz değil' der miydik? Yanıtını hepiniz biliyorsunuz..." ifadesini kullandı.